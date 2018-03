Zuid-Afrikaanse Massmart opent 20 nieuwe winkels in Afrika

De Zuid-Afrikaanse winkelketen Massmart wil op het Afrikaanse continent méér marktaandeel veroveren en is daarom van plan de komende drie jaar 20 nieuwe winkels te openen. Onder meer in Ghana, Kenia en Mozambique. Massmart heeft nu al 400 winkels in 12 verschillende landen in Afrika. De Amerikaanse retailgigant Walmart is meerderheidsaandeelhouder van Massmart.