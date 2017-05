Zwaar belaagde Deutsche Bank wil oud-bestuurders vervolgen

Deutsche Bank onderzoekt of het z'n voormalige bestuurders kan laten opdraaien voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn. Dat heeft de voorzitter gezegd op een bijzonder tumultueuze algemene vergadering. De aandeelhouders zijn dan ook woest. Deutsche Bank heeft miljarden aan boetes en schadevergoedingen moeten slikken in een reeks schandalen rond rentemanipulatie en de verkoop van rommelkredieten.