Alle Zaken op een Rijtje (10) - 10/03/18

Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week duiken we in de wereld van art deco, verdiepen we ons in staal en praten we over de vierde industriële revolutie in de Maintenance Repair en Overhaul markt.