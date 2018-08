Alle Zaken op een Rijtje (29) - 21/07/18

"Alle Zaken Op Een Rijtje neemt eerst een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. We duiken in de wereld van afvalverwerking en beveiligingsdiensten en technologie!" Daarnaast verdiepen we ons ook in het Nederlandse bedrijfsleven in het special blok NV Nederland. Dit is een platform voor Nederlandse ondernemers die de ambitie hebben om ook te ondernemen in België! We bezoeken een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van eiken meubelen!