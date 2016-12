Young Leaders - Inspiring Mentors (10) - 23/12/16

LEAD-IN: Young Leaders - Inspiring Mentors In deze aflevering volgen we het traject van een bijzonder duo. Ann Lettens, werkzaam op de 'international tax' afdeling bij Moore Stephens en Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Een kruising tussen een leeuw en een stier. En dit alles in een uitzonderlijke setting.