Young Leaders - Inspiring Mentors (15) - 27/01/17

In deze vijftiende en laatste aflevering van "Young Leaders - Inspiring Mentors" ontmoet Hadrien Chef de baas van NRJ: Marc Vossen. Terwijl de eerste tijdens zijn traject verandert van werkgever, is de laatste reeds veertig jaar actief in de radiowereld. Hoewel hij een diploma rechten op zak heeft, besliste hij om zijn droom te verwezenlijken en, waarom niet, mensen te inspireren die het kunnen gebruiken.