Z-Business 4.0 - 31/05/18

De Cronos groep is een succesverhaal in de Belgische bedrijfswereld. Het bedrijf van Dirk Deroost en Jef de Wit werd begin jaren 90 opgericht en is uitgegroeid tot een innovatieve cluster met ruim 300 bedrijven en meer dan 5000 medewerkers. Ondernemerschap stimuleren bij medewerkers is cruciaal geweest voor het succes. Le groupe Cronos est une success story dans le monde des affaires belge. La société de Dirk Deroost et Jef de Wit a été fondée au début des années 90 et est devenue un cluster innovant avec plus de 300 entreprises et plus de 5000 employés. Stimuler l'esprit d'entreprise parmi les employés a été crucial pour le succès.