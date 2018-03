Z-Business 4.0 - Launch Event 10/03/18

In de Tech.Lounge in Brussel verzamelde KanaalZ 100 CEO's en managers voor een speciale uitzending over Business 4.0: de digitale transformatie van onze bedrijven in elke schakel van de waardeketen. Ontdek hoe bedrijven als Audi Brussel, BASF, Brussels Airport, Engie, imec en Solvay erin slagen om zichzelf fundamenteel heruit te vinden.