Z-Family Business (17): Baert - 03/05/18

De opvolging in het familiebedrijf is een cruciale fase die een degelijke voorbereiding vraagt. Op die manier kan de transitie voor alle betrokkenen en voor de onderneming vlot verlopen. Z-Family Business praat er vandaag over met Tom en Goele Baert, leden van de vierde generatie van het familiebedrijf Baert.