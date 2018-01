Z-Ondernemen (14): Startleningen 15/01/18

In 2017 zijn er in Vlaanderen meer starters bijgekomen vergeleken met de aantallen in de nasleep van de bankencrisis, Toch blijft het voor beginnende ondernemers moeilijk om een bankkrediet te verkrijgen. Daarom vragen starters steeds vaker naar een startlening om hen financiële ruimte te verschaffen. Zelfs voor een bedrijfsovername binnen de familie moeten ondernemers vandaag de nodige waarborgen en financiële middelen kunnen voorleggen.