Z-Ondernemen (16) - 19/12/16

Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren ertoe aanmoedigen om geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Voor particulieren is het een uitstekend instrument om de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. En ondernemingen kunnen met de Winwinlening gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken. Madam Bakster, the guiltfree bakery, is een online bakkerij waarbij alle producten vrij zijn van geraffineerde suikers, dierlijke producten en artificiële smaak- en bewaarmiddelen. Die grondstoffen vervangt oprichtster Laura Verhulst door gezonde en natuurlijke alternatieven zoals bijvoorbeeld havermout, noten en avocado's. Laura haalde met de Winwinlening 50.000 Euro op om haar uit de hand gelopen hobby tot een succesvolle zaak uit te bouwen in Gent.