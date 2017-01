Z-Ondernemen (17) - 16/01/17

Start-ups die succesvol zijn in eigen land stellen buitenlandse groeiplannen vaak uit. Slechts een beperkt percentage exporteert naar een ander land. Het Erasmus programma for Young Entrepreneurs van de Europsese Commissie, richt zich op jonge ondernemers die een bedrijf willen opstarten. Deze jonge wolven voelen zich aangetrokken tot de lokroep van het buitenland. Stefaan Vandelacluze van jeudorganisatie MOOS stelde zijn deuren open voor buitenlandse ondernemers binnen de socio-culturele sector. En dankzij het Enterprise Europe Network trok Veerle Verbakel van consultancy bureau Gitzwart, naar de Raw edges Design Studio in Londen.