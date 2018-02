Z-Ondernemen (17): Gerecycleerd speelgoed - 05/02/18

Op de internationale beurs Maison & Objet in Parijs presenteert het merk Ecobirdy haar eerste kinderenstoelen vervaardigd uit gerecycleerd speelgoed. Het project werd ontwikkeld binnen het Europese COSME-programma dat innovatieve ondernemers co-financiert, en dat via Enterprise Europe Network ook voorziet in de nodige begeleiding.