Z-Ondernemen (2): Internationaal ondernemen - 02/10/17

De Belgische beursgenoteerde groep RECTICEL levert aan haar automobiel-klanten in China hoogwaardige interieur bekleding in polyurethaan. Voor de financiering van lokale productievestigingen wenste het bedrijf terug te vallen op lokale funding. Internationaal ondernemen en de rol van je bank daarin. Hoe het in de praktijk verloopt ziet u in deze reportage.