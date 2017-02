Z-Ondernemen (20) - 06/02/17

In het digitale tijdperk worden bedrijfsprocessen vaak ondersteund door IT-toepassingen. Om de continuïteit binnen een bedrijf te garanderen, is een degelijk beheer van die IT-systemen van groot belang. IT Governance helpt ondernemers om de juiste keuzes te maken en processen optimaal te ondersteunen. Want vaak zien bedrijven het beheer van hun IT-afdeling als een kost. Toch is het vooral een investering. De juiste software, op een efficiënte manier geïntegreerd in een performante ICT-infrastructuur, levert een bedrijf concurrentieel voordeel op. En ook een beter bedrijfsresultaat. Bij Engie-Electrabel werd daarom een nieuw ecosysteem ontworpen dat project-ontwikkeltools, en test tools samenbrengt en integreert.