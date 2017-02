Z-Ondernemen (21) - 13/02/17

Tot ver over de Europese grenzen heen hebben onze Vlaamse ondernemingen de reputatie opgebouwd sterkhouders te zijn op het gebied van innovatie en technologie. Ongehinderde toegang tot ruwe materialen is dan ook van groot belang voor de bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van materiaalverwerkende industrie. Daarom wordt dit jaar in Gent European Materials & Industry Venture Forum georganiseerd. Het Forum verbindt Europa's meest veelbelovende ondernemers en vernieuwers in materialen, industriële energie en ICT, circulaire economie en recyclage, met gespecialiseerde financiële investeerders.