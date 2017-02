Z-Ondernemen (22) - 20/02/17

Een eigen onderneming uit de grond stampen is een hele uitdaging. Ook financieel is dit het geval. Je hebt bij je start vaak nog niet voldoende middelen om je onderneming te financieren. Hoe ga je dan best te werk? Samen met onze partner PMV-Z gaan we op bezoek bij de ondernemers van Urban Crops in Waregem.