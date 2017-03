Z-Ondernemen (23) - 06/03/17

In Stadslab 2050, het stedelijk laboratorium van Antwerpen dat de overstap naar een duurzame stad moet versnellen, werd een opmerkelijk onderzoek gevoerd. In de trendy Kammenstraat werd onderzocht of gesloten deuren klanten ervan weerhouden om winkels binnen te stappen. Aangezien open winkeldeuren grote energieverslinders zijn, besloot netbeheerder EANDIS het project mee te ondersteunen. Op basis van meer dan 10 000 registraties met tellers en 1.4 miljoen registraties van passanten door camera's konden we aantonen dat een gesloten deur klanten er niet van weerhoudt een winkel binnen te gaan. Wanneer de deuren dus gesloten blijven, blijft de warmte wel binnen wat de energiekost sterk naar omlaag haalt. En dat is voor ondernemers en voor het milieu een groot voordeel.