Z-Ondernemen (24) - 13/03/17

Vandaag gaan we in Z-Ondernemen met KBC op bezoek bij KMO De Soeptrien in Aalst. Daar kan het clienteel tegenwoordig betalen met de Smartphone dankzij de app Payconiq. Omdat de meeste klanten hun toestel op zak hebben, gebruiken ze die ook meer en meer als betaalmiddel. In webshops verloopt al zo'n 30% van de betalingen via een mobile device, en nu neemt ook in de fysieke winkels de smartphone meer terrein.