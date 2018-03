Z-Ondernemen (24): Enterprise Europe Network - 26/03/18

Het Erasmus programma for Young Entrepreneurs, richt zich op jonge ondernemers die een bedrijf willen opstarten. Zij kunnen een stage lopen in het buitenland om zo ervaring op te doen. Anderzijds kunnen ook ontvangende ondernemers op de nodige steun rekenen. In ieder EU-land koppelen organisaties, nieuwe ondernemers aan gastondernemers. In ons land is dat het Enterprise Europe Network in Vlaanderen.