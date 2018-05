Z-Ondernemen (27): De Vlaamse Waarborgregeling - 30/04/18

De bank blijft voor kmo's een belangrijke bron om te starten of te groeien. Toch zijn banken voorzichtiger geworden bij het verstrekken van kredieten. Wanneer de klant niet voldoende waarborgen kan voorleggen kan de Vlaamse waarborgregeling een oplossing bieden. In 2015 werden meer dan 1500 dossiers geregistreerd en goedgekeurd. Ook BIZOBIKE in Damme, gespecialiseerd in elektrische plooifietsen, deed een beroep op een waarborgregeling. Door de financiele injectie die erop volgde konden zij uitgroeien tot een succesvolle start-up.