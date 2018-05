Z-Ondernemen (29): Digitale communicatie - 14/05/18

Het IT-bedrijf Navitrans ontwikkelt software voor logistieke bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren. Om kosten-efficiënt te blijven werken besloten de zaakvoerders om het nieuwe hoofdkantoor uit te rusten met een digitale communicatie-infrastructuur. De overstap naar Skype-for-business past in de "New Way of Working"-strategie die het bedrijf toepast in zowel België als in het buitenland.