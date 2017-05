Z-Ondernemen (30) - 08/05/17

In Vlaanderen wordt steeds meer hernieuwbare energie opgewekt. Daarom schakelt de regio over van een centraal en voorspelbaar energiesysteem naar een decentraal en flexibel systeem. Hierbij moeten grote energiereuzen samenwerken met kleine producenten die verspreid zitten over de hele regio. Investeringen in de ontwikkeling en de bouw van 'slimme' elektriciteits- en netten is daarbij van cruciaal belang.