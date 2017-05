Z-Ondernemen (32) - 22/05/17

Deze week hebben we het in Z-Ondernemen over bemiddeling. Wanneer ondernemingen een handelsconflict hebben, kan men naar de rechtbank gaan. Maar een gerechtelijke procedure neemt niet alleen veel tijd in beslag maar brengt ook extra kosten met zich mee. Sinds enkele jaren promoot de Europese Commissie een nieuwe vorm van geschillenbeslechting via de Alternative Dispute Resolution.