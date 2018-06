Z-Ondernemen (33): Exportbeurs - 18/06/18

Het buitenland biedt ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden. Want de Belgische markt is klein, en export laat bedrijven toe om sneller hun afzetgebied te vergroten. Om Vlaamse ondernemers daarbij te ondersteunen organiseert Flandres Investment & Trade de exportbeurs: een ontmoetingsplaats voor Vlaamse bedrijven met internationale activiteiten of ambities, en voor relevante dienstverleners.