Z-Ondernemen (34) - 16/06/17

Twintig procent van de werknemers woont binnen een straal van 15 kilometer van hun werk. Velen leggen die weg af met de auto, wat veel fileleed tot gevolg heeft. Gelukkig merken we dat er een verschuiving plaatsvindt. De fiets wordt een belangrijk alternatief voor de auto. Het is niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook beter voor het milieu en daarbij is het fiscaal interessant. Daarom kan je nu zowel een auto als een fiets leasen.