Z-Ondernemen (36) - 03/07/17

De matchmaking tussen clusters uit de digitale sector van de Europese Unie en Taiwan is de ideale gelegenheid om participerende Europese en Vlaamse bedrijven met elkaar in contact te brengen. En natuurlijk ook met de belangrijkste spelers in het verre Oosten. Aansluitend op de EU-Taiwan Industrial Dialogue werd daarom het Business Connection Forum opgezet. De organisatoren Silicon Europe Worldwide en het Enterprise Europe Network willen hiermee internationale partnerschappen bevorderen. En dit tussen belangrijke actoren binnen de internationale micro- en nano-electronica wereld .