Z-Responsible Invest (11) - 20/01/17

Belegt u ook in fondsen? Stelt u zich dan wel eens de vraag of de instrumenten waarin uw fonds belegt wel duurzaam zijn? Gaat het wel om aandelen en obligaties van bedrijven waar het management, naast winst, ook oog heeft voor het welzijn van de werknemer en voor het milieu? Voor Triodos Bank, een ethische bank, is duurzaamheid een prioriteit.