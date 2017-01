Z-Responsible Invest (12) - 27/01/17

Wie op een ethische en duurzame manier belegt en wil meepraten over zijn beleggingen begrijpt best waarvoor termen als "ESG" en "SRI" staan. Het zijn maar enkele van de vele begrippen die je nogal eens hoort in dit specifieke beleggingsdomein. We vragen Guy Janssens, Senior SRI Specialist bij BNP Paribas Fortis Private Banking, om ons op weg te helpen.