Z-Responsible Invest (13) - 03/02/17

Vandaag zijn we op bezoek bij Van Lanschot, de oudste private bank in de Benelux. Karen Knol leidt ons in in de wereld van welgestelde cliënten. Ze verzekert ons dat die wel degelijk geïnteresseerd zijn in het duurzame karakter van hun beleggingen.