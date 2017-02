Z-Responsible Invest (14) - 10/02/17

Impact investing is een relatief nieuwe manier van duurzaam beleggen. We hebben het dan over gerichte investeringen in projecten die een positieve impact hebben op onze maatschappij. Je zou het ook "beleggen met een missie" kunnen noemen. Wat is impact investing precies? En is er ook een verband met filantropie?