Z-Responsible Invest (15) - 17/02/17

In deze laatste aflevering van "Z-Responsible Invest" komen we nog even terug op de begrippen engagement en ESG. Die termen verwijzen naar de dialoog die een bankier of fondsbeheerder aangaat met het management van een bedrijf om ervoor te zorgen dat dat bedrijf goed presteert, zowel op het vlak van milieu (Environmental), als op sociaal vlak (Social) als wat Governance (deugdelijk bestuur) betreft.