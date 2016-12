Z-Responsible Invest (5) - 09/12/16

Als je "engagement" opzoekt in een verklarend woordenboek, dan lees je onder andere dat het woord staat voor "verbintenis". Maar in het wereldje van ethisch en duurzaam investeren betekent die term toch net iets meer. Het gaat om actief aandeelhouderschap dat beleggers ertoe aanzet om voortdurend in dialoog te treden met het management van de bedrijven waarin ze investeren. Zo kan je het management aansporen om sociaal, ecologisch en ethisch aanvaardbaar te ondernemen. Engagement is volgens de Global Sustainable Investment Alliance dan ook niet toevallig 1 van de 7 vormen van maatschappelijk verantwoord investeren. In deze aflevering praten we over engagement met Staf Lavergne, Directeur Institutionele Relaties van Van Lanschot.