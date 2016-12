Z-Responsible Invest (6) - 16/12/16

Iets meer dan 150 jaar geleden richtte de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen de eerste boerenleenbank op. De bank verzamelde spaargeld van de bevolking op het platteland om die centen vervolgens vooral uit te lenen aan arme landbouwers uit de buurt. Op die manier konden boeren zichzelf relatief goedkoop financieren en uit de armoede geholpen worden. Het idee van Raiffeisen kreeg navolging in tientallen landen. In ons land werd de Raiffeisenkas opgericht, die later werd herdoopt tot Cera en in 1998 opging in KBC. Cera mag dan al grotendeels uit het straatbeeld verdwenen zijn, de coöperatieve organisatie is nog steeds heel actief. Onze gast vandaag is Franky Depickere, voorzitter van de Internationale Raiffeisen Unie en ook gedelegeerd bestuurder van Cera.