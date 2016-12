Z-Responsible Invest (8) - 30/12/16

Wie wil beleggen, maar zelf te weinig tijd, zin en/of kennis heeft om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen en te beheren komt al snel terecht bij beleggingsfondsen. Het beleggingsfonds is een relatief nieuw fenomeen: het eerste kwam pas in de 18de eeuw op de markt, in Nederland. Het concept sloeg aan en vandaag zijn fondsen zo populair dat er al tienduizenden op de markt zijn. Een keuze maken is dan ook niet evident. Philippe Gijsels, Head of Strategy & Investment Specialists bij BNP Paribas Fortis Private Banking legt uit hoe hij en zijn collega's klanten helpen bij de selectie van fondsen. Hij verklaart ook waarom de bank sterk de nadruk legt op duurzame fondsen.