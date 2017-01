Z-Responsible Invest (9) - 06/01/17

Gaat u ervan uit dat uw bank sowieso geen wapenproducenten financiert en ook geen geld toestopt aan bedrijven die schadelijk zijn voor het milieu? Think again! Duurzaamheid, eerlijkheid en transparantie lijken vandaag overal evident, dus ook in de financiële sector. Maar daarom is het helaas nog geen realiteit. Gelukkig zijn er ook firma's die de weg tonen. Zo is 'duurzaamheid' voor Triodos een prioriteit. De bank investeert spaargeld van klanten op zo'n manier dat het leidt tot sociale, ecologische en culturele veranderingen en verbeteringen. Thomas Van Craen, sinds 12 september 2016 Directeur van Triodos Bank België, verklaart dat de focus op de ethische aspecten niet ten koste hoeven te gaan van de sterke financiële buffer van een bank.