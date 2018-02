Z-Womenomics (1): Professionele gelijkheid - 08/02/18

In de eerste aflevering van Womenomics praten we met Isabella Lenarduzzi, de oprichtster van JUMP over het belang van vrouwen in onze economie. JUMP werkt met bedrijven om de professionele gelijkheid te bevorderen en door een beter talent management de prestaties te verhogen.