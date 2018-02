Z-Womenomics (2): Diversiteit - 15/02/18

Een zeer duidelijke boodschap van Veerle Dero, Managing Director bij Accenture: Diversiteit is niet alleen 'nice to have', het is een 'must have' voor ons. Cruciaal is het ondersteunen van de doelen en ambities van al ons talent elke dag, ongeacht het geslacht, leeftijd, afkomst ...