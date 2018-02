Z-Womenomics (3): Innovatie 22/02/18

Bij Capgemini, een van de leiders in digitale transformatie en innovatie, zijn ze duidelijk overtuigd dat vrouwen hun een extra dimensie gaan bezorgen als het over innovatie gaat. Gapgemini biedt hele mooie carrière opportuniteiten voor diverse profielen in een sector die in volle economische groei is en onze toekomst mee zal bepalen.