Z-Womenomics (4): Gendergelijkheid - 01/03/18

Pfizer is een bedrijf dat schitterende resultaten kan voorleggen als het gaat over diversiteit. Laurence Einsweiler maakt deel uit van het directiecomité en is genomineerd voor de prijs van gendergelijkheid, georganiseerd door JUMP. Ze legt uit waarom we vrouwelijk talent in organisaties naar waarde moeten schatten. Haar referentiekader? Haar eigen waarden en de waarden en visie bij Pfizer.