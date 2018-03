Z-Womenomics (8): Proces Engineer bij DuPont - 29/03/18

Als we een duurzame wereld willen opbouwen, dan hebben we vrouwen nodig in alle sectoren. Gabriela Lorenzo, Process Engineer bij DuPont, bewijst hoe boeiend een job als ingenieur is in een industriële omgeving die nog al te vaak als mannelijk wordt bekeken.