Z-Steden Zidis: Antwerpen (1) - 10/12/16

De haven van Antwerpen is het kloppende hart van de Belgische economie en de tweede grootste haven van Europa! Al sinds de middeleeuwen staat de haven van Antwerpen bekend als een onmisbare schakel in de wereldhandel. Om en bij de 150.000 mensen werken elke dag verder aan dit succesverhaal. De haven garandeert een nauwe samenwerking tussen privé-bedrijven, overheden en het Havenbedrijf. Het nieuwe Havenhuis symboliseert het dynamische en innovatieve karakter van de haven en is de werkplek voor 500 medewerkers en een ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de havengemeenschap. Kanaal Z ging op bezoek bij enkele toonaangevende bedrijven binnen het Antwerpse havengebied zoals Boeckmans, Cargotec, Molenbernatie, Zidis en Switch It Pro.