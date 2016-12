Z-Steden Zidis: Antwerpen (2) - 17/12/16

Het Antwerpse Eilandje is een gebied met een rijke geschiedenis en een nog hoopvollere toekomst. Het situeert zich op het kruispunt waar de stad eindigt en de haven van Antwerpen begint. Tegenwoordig staat het Eilandje bekend als een trendy, ondernemende buurt maar dat was niet altijd zo. Integendeel, begin jaren '80 werden bepaalde zones hier nog ingekleurd als herwaarderingsgebied. Maar door de komst van het MAS, het nieuwe Havenhuis en Park Spoor Noord kreeg de buurt een extra boost en is het nu dé plek bij uitstek voor een fantastisch kantoor of een hippe winkel. Kanaal Z trok op ontdekkingstocht en bracht een bezoek aan de bedrijven Motmans & Partners, Uitgeverij Zwijsen, LDV United, Antonissen Projectontwikkeling en videoproductiehuis Zidis.