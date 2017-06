Z-Steden Zidis: Leuven (6) - 24/06/17

Leuven, in de provincie Vlaams-Brabant en mooi gesitueerd langs de Dijle, telt ruim 100.000 inwoners en is bij velen gekend als dé universiteitsstad van België. Maar ook de economie in Leuven draait op volle toeren. De aanwezigheid van multinational AB Inbev en het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg dragen hier zeker toe bij. Het stadsbestuur zet volop in om een algemene beweging te creëren die de mix van wonen en werken moet combineren. Met het initiatief Sluispark bijvoorbeeld streeft de stad naar een aangename, residentiële binnenstad met ruimte voor ondernemers. Kanaal Z bezocht enkele ondernemers die al een tijdje actief zijn binnen de regio zoals Drukkerij Van der Poorten, Carrosserie R.Celis, Xedis, SBB, Cypres en Group Suerickx.