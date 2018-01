"Als je in politiek zit, zie je pas hoe complex onze samenleving is."

Dat zegt onderneemster Daniëlle Vanwesenbeeck in Z-Talk Goossens. Ze verving vorig jaar Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten als Vlaams parlementslid en wilde onder meer de regelneverij aanpakken. Maar ze stelt nu ook vast dat Vlaanderen heel complex in elkaar zit. Regels kunnen van levensbelang zijn voor kleinere groepen, zegt ze, en daar kreeg ze intussen meer begrip voor. Ook voor het feit dat parlementsleden vaak niet opdagen of urenlang op hun computer bezig zijn.