"Concurreren met Google en Facebook vereist meer Vlaamse mediaconcentratie."

Dat zegt Marc Bresseel, medeoprichter van Duval Union, in Z-Talk Goossens. Bresseel is gepokt en gemazeld in de internationale marketing business met wereldwijde functies bij IPG en Microsoft Advertising. Duval Union, ook een geesteskind van André Duval, investeert in technologiebedrijven die bedrijven helpen om hun digitale transformatie te realiseren, vanuit een marketingbenadering. Volgens Marc Bresseel loopt het aloude model van klassieke reclame via media als televisie en krantenwebsites op zijn laatste benen. Grote adverteerders zoals Procter & Gamble herdenken vandaag hun marketingstrategie en willen een meer rechtstreekse benadering van hun consumenten.