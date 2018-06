"De huidige toezicht op de derivaten stelt me niet gerust."

Dat zegt Tom Dechaene, directeur van de Nationale Bank van België, in Z-Talk Goossens. Dechaene is belast met het bankentoezicht in België en neemt ook deel aan het Europees toezicht op de systemische banken vanuit de ECB. In een vorig leven was hij zakenbankier en in september 2007 voorspelde hij dat er mogelijk een zware financiële crisis op komst was. "De huidige kredietcrisis is even gevaarlijk als het ebolavirus," zei hij toen in Trends. Sinds hij directeur werd van de Nationale Bank hult hij zich in stilzwijgen. In Z-Talk Goossens vertelt hij voor het eerst wat hem bezig houdt als toezichthouder.