"De Nationale Bank gaat z'n communicatie moderniseren."

Dat zegt Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank, in Z-Talk Goossens. "We willen ons communicatiebeleid op een nieuwe leest schoeien. Het is onze opdracht om aan iedereen duidelijk te maken wat wij doen en waarom we het doen in bevattelijke boodschappen. Daarbij zullen we verschillende doelgroepen beogen. Uiteraard blijft communicatie voor academici belangrijk. Dat wordt ook van ons verwacht in het Eurosysteem."