"Ik heb veel aandacht voor mijn work-life balance."

Dat zegt Jeroen De Wit, CEO en mede-oprichter van Teamleader - een van de snelst groeiende technologiebedrijven in België - in Z-talk Goossens. Al zes jaar lang werkt Jeroen De Wit aan een verschroeiend tempo om zijn bedrijf op de kaart te zetten, te internationaliseren en in de toekomst misschien Europees marktleider te worden. "In de eerste jaren waren we vooral bezig om te overleven. Je kijkt slechts een maand verder, een kwartaal en dan durf je een jaar vooruit te denken.