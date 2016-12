"Ik vrees dat we mogelijk weer in de jaren '30 terecht komen."

Dat zegt professor emeritus Internationale Economie Theo Peeters in Z-Talk Goossens. Theo Peeters was als expert betrokken bij de vorming van de Europese Monetaire Unie, was voorzitter van het directiecomité bij de bank BBL, was gedelegeerd bestuurder van KBC Verzekeringen, was vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën en voorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.